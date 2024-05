Mais de uma centena de árvores abatidas junto à EN 362 entre Santarém e Valverde

A Infraestruturas de Portugal está a proceder ao abate de mais de uma centena de árvores no troço da Estrada Nacional 362 entre Santarém e o limite norte do concelho, entre elas quase meia centena de sobreiros.

Uma intervenção que gerou contestação, relacionada com o abate de tantos exemplares, que consideram arbitrário, mas também com a poda efectuada numa emblemática azinheira em Outeiro da Alfazema.

A empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) tem curso uma intervenção de abate de árvores no troço da Estrada Nacional (EN) 362 entre Santarém e Valverde, no limite norte do concelho, tendo já sido abatidas 67 árvores (54 choupos, seis carvalhos, três freixos, dois pinheiros-bravos, um pinheiro manso e um cipreste). Contactada por O MIRANTE, a IP informou também que no decorrer deste ano será ainda submetido pedido ao ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas para autorização de corte de 45 sobreiros de pequeno e médio porte, “por estarem implantados em talude de escavação com inclinação para a estrada, revelando problemas de estabilidade”.

A intervenção da IP gerou polémica e reparos de cidadãos, tendo o grupo Folhas Erguidas denunciado “a arbitrariedade das intervenções”, revelando que “foram cortadas injustificadamente algumas árvores, enquanto outras, secas, se mantiveram”. Em mensagem enviada ao presidente do conselho directivo do ICNF e ao director regional da Conservação da Natureza LVT, o grupo diz ainda que quanto às podas, “não se compreende o critério que levou a que umas árvores fossem podadas e outras não, e nas árvores podadas, porquê uns ramos e não outros”.

Uma poda polémica

O grupo Folhas Erguidas contesta de forma mais veemente a poda executada na emblemática azinheira junto à EN 362 na localidade de Outeiro da Alfazema, “uma árvore vigorosa, de perfeita saúde, para que já tinha sido solicitado ao ICNF a classificação como árvore de interesse público”. Acrescenta que a “incompetência de quem o fez e a negligência de quem o mandou fazer estão à vista: o corte de dois ramos grossos, mais de 25cm de diâmetro, um deles esgarçado e partido”. E reforça: “Percebemos claramente que quem executou aqueles trabalhos poderá ter as competências exigidas a um madeireiro para abater árvores, mas não tem habilitação para analisar uma árvore e saber o que é necessário podar e como fazê-lo”.

A IP, por seu lado, garante que a poda da azinheira em Outeiro da Alfazema seguiu os procedimentos técnicos habituais, após a autorização do ICNF: “A poda reduziu-se ao estritamente necessário, e respeitou apenas a ramos que interferiam com o gabarito rodoviário vertical, de modo a manter sem obstáculos o corredor de circulação rodoviária, evitando-se assim o embate com os veículos pesados e, simultaneamente, protegendo a árvore”.

Sobre os abates em curso, a empresa pública explica que, “na sua maioria, os motivos de abate prendem-se com a existência de árvores implantadas em talude de escavação com forte inclinação para a estrada e que revelavam problemas de estabilidade bem como árvores secas, ou parcialmente secas, algumas das quais apresentavam podridão”. O objectivo é actuar de forma pró-activa na melhoria da circulação em segurança de pessoas e bens nas vias a seu cargo e dar cumprimento ao que a lei determina no que respeita à gestão da Rede Secundária de Faixa de Gestão de Combustível, que obriga ao abate de árvores, de modo a garantir afastamentos mínimos entre copas.

Plantação de árvores para mitigar abates

“Muito embora não haja lugar a compensação pelo abate de sobreiros, por não estarem em povoamento, à semelhança do que tem vindo a ser realizado na EN114, iremos continuar a promover plantação de árvores em articulação com as juntas de freguesia onde se insere a EN362, de modo a mitigar os impactos decorrentes dos abates efectuados e a efectuar no corrente ano” revela ainda a IP.