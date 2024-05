Apoio para decoração da Torre do Relógio em Pernes

A Junta de Freguesia de Pernes vai receber um apoio de 2.674 euros da Câmara de Santarém para executar trabalhos de protecção e decoração na reabilitada Torre do Relógio, na vila de Pernes. O município refere que a atribuição do subsídio reforça a sua aposta na preservação do património histórico do concelho, relevando o valor da Torre do Relógio, que entre os séculos XVI e XIX funcionou como Paços do Concelho, quando Pernes foi sede de concelho.