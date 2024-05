Arruada pelos Direitos das Crianças mobilizou 650 participantes em Santarém

A Arruada pelos Direitos das Crianças em Santarém reuniu no dia 30 de Abril 650 participantes, entre crianças, jovens, professores e auxiliares das escolas de vários agrupamentos do Concelho. O objetivo foi sensibilizar a comunidade para a responsabilidade colectiva na prevenção dos maus-tratos na infância e do fortalecimento das famílias, no sentido de uma parentalidade positiva.

À iniciativa associaram-se também diversos autarcas como o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, o vice-presidente, João Teixeira Leite, o presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte, entre outras entidades civis e militares. A arruada, denominada “Sindicato + Afetos”, percorreu as principais ruas e largos do centro histórico de Santarém e terminou no Jardim da liberdade, com a criação de um Laço Azul Humano.