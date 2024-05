80 associações de Ourém assinaram protocolos de apoio com o município

Na tarde de 23 de Abril a sala estúdio do Teatro Municipal de Ourém recebeu o executivo municipal e os representantes de cerca de 80 associações do concelho para a cerimónia formal da assinatura dos protocolos relacionados com o apoio ao associativismo e à aquisição de novas viaturas. O destaque do encontro foi para o montante recorde destinado ao apoio ao tecido associativo em 2024, com uma verba que ascende aos 510 mil euros. Trata-se de um valor sem precedentes na história oureense “num gesto de reconhecimento e materialização do suporte financeiro vital para que as associações possam desempenhar o seu papel fundamental na dinâmica social, cultural e económica do concelho de Ourém”, lê-se em nota municipal.

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, demonstrou grande satisfação e orgulho pela sala cheia com os representantes daquilo que considera ser a alma do concelho: o tecido associativo oureense. “Felizmente temos um concelho muito rico nesse campo, não só em quantidade como em qualidade, desde associações a IPSS, todos são fundamentais para o funcionamento e equilíbrio do nosso concelho”, disse.

Além do apoio ao associativismo, o município também ratificou os protocolos com IPSS e outras entidades, visando a renovação da frota automóvel. Este envelope financeiro, aprovado em sede de reunião de câmara, no passado mês de Março, destina-se a garantir a operacionalidade e a eficácia das organizações sociais do concelho, assegurando o bem-estar e a segurança da população.