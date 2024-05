Chove na maioria das salas de aula da escola básica de Arcena

Os pais das crianças que frequentam a Escola Básica de Arcena, em Alverca do Ribatejo, estão preocupados com a segurança porque chove dentro das salas de aula e nos corredores. O grave problema de infiltrações já se arrasta há alguns anos e nas escadas da escola costumam estar baldes para apanhar a chuva.

No sábado, 20 de Abril, voltou a chover e a cair granizo. A água que entrou na escola afectou várias zonas e na segunda-feira seguinte as crianças só puderam entrar na parte da tarde porque não estavam garantidas condições de segurança. “Além da água, disparou o alarme e o quadro eléctrico.