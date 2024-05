É urgente colocar Justiça como prioridade

A juíza presidente do Tribunal da Relação de Évora pediu para se dar prioridade à Justiça nos tempos que correm. Albertina Pedroso falou na abertura do colóquio comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril no palácio onde está o tribunal, que reuniu advogados, magistrados, catedráticos e cidadãos para se debater vários temas da Justiça e da liberdade conquistada com a revolução de 1974. O colóquio decorreu no dia 23 de Abril no salão nobre do tribunal, que abrange o distrito de Santarém.

Albertina Pedroso salientou no seu discurso que tem de se fortalecer a independência do poder judicial e alertou para as vulnerabilidades do sistema. A juíza realçou que os tribunais são o último reduto na defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Mas referindo-se ao discurso do presidente do Supremo Tribunal de Justiça no dia 21 de Março, “as intermitências da actuação política num domínio tão fundamental para a vida dos cidadãos e para a democracia, conduziram-nos a um presente em que já não é possível disfarçar as vulnerabilidades do sistema”.