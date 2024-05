Incêndio destruiu por completo moradia em Tomar

O incêndio que deflagrou na quinta-feira, 2 de Maiio, numa moradia em Tomar destruiu completamente o edifício, tendo as chamas provocado danos muito graves na estrutura. "O incêndio terá começado na cozinha e a senhora, de 49 anos, que estava na cave, só se apercebeu quando sentiu o cheiro a fumo. Ainda tentou apagar as chamas, mas já nada conseguiu fazer, tendo chamado os bombeiros”, disse à Lusa a vice-presidente da Câmara de Tomar, Filipa Fernandes.

Segundo a autarca, a mulher, que estava sozinha em casa quando o incêndio deflagrou, foi transportada ao hospital devido a inalação de fumos, mas não corre perigo de vida. Filipa Fernandes relatou ainda que o interior da habitação ficou “completamente destruído e inabitável”, com o calor das chamas a provocar “danos muito graves” na estrutura do edifício.

Além da mulher que ficou ferida, residiam na casa o marido, que já tinha saído para trabalhar, e dois filhos, estudantes. “Estamos a fazer o levantamento das necessidades, a nível de bens ou de alojamento, e perceber se vão para casa de familiares ou se precisam de um local para ficar, que o município disponibilizará a esta família, caso necessitem. Nesta casa não podem ficar, mas também não vamos deixar que lhes falte nada”, disse Filipa Fernandes.

O alerta para incêndio, que deflagrou numa habitação unifamiliar em Casal da Segurança, na União de Freguesias de São João Baptista e Santa Maria Dos Olivais, foi dado às 09h05.