Sustentabilidade e produção vitivinícola vão estar em debate no Cartaxo

No ano em que o Cartaxo é Cidade do Vinho 2024, distinção que partilha com Santarém, Almeirim e Alpiarça, o concelho vai receber um seminário que reúne técnicos, instituições e produtores de vinho do Alentejo, Ribatejo e Península de Setúbal. No dia 8 de Maio, quarta-feira, das 09h00 às 13h00, o Auditório Municipal da Quinta das Pratas, no Cartaxo, vai receber o Seminário Viticultura e Sustentabilidade. A iniciativa integra a programação da Cidade do Vinho 2024 e tem como objectivo central, reflectir e informar acerca dos desafios que se colocam à adequada protecção e utilização do solo no ecossistema da vinha.

As previsões climatológicas e a relevância do solo no contexto das alterações climáticas são o enfoque do seminário, direccionado para produtores, técnicos, estudantes e todos aqueles cuja actividade profissional se realiza em torno dos modos de produção sustentável. O seminário contará ainda com a apresentação de casos de sucesso na área de viticultura.

Seminário é uma co-organização da Câmara Municipal do Cartaxo e da Agrosustentável e conta com o apoio da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo).