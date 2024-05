Chefe de gabinete de Paulo Queimado é o encarregado-geral das obras

Júlio Santos é chefe de gabinete do presidente da Câmara da Chamusca e está a desempenhar as funções de encarregado--geral, depois de Paulo Queimado ter “chutado” para um gabinete isolado o único encarregado-geral da autarquia.

Júlio Santos é chefe de gabinete de Paulo Queimado há vários anos, mas as tarefas que desempenha são as de encarregado-geral. fotoDR

Embora tenha sido nomeado para assessorar o presidente, o chefe de gabinete na Chamusca é na realidade um “fiscal” de obras, embora seja consensual que é dos que mais trabalha no município.

Júlio Santos, chefe de gabinete de apoio à presidência de Paulo Queimado, é há vários anos o encarregado-geral da Câmara Municipal da Chamusca e principal responsável pelo Parque das Máquinas. Paulo Queimado nomeou-o para ser o seu braço direito e tratar dos assuntos e do expediente nas suas ausências, mas O MIRANTE apurou que há vários anos Júlio Santos não faz mais nada a não ser controlar os funcionários que andam na rua e as obras que estão em curso pelo concelho. “É provavelmente a pessoa que mais trabalha nesta câmara municipal, mas a questão é que não está cumprir com as funções para as quais foi nomeado.