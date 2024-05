Idosos e animais encontram companhia em “Fiel Amigo”

Projecto pretende combater a solidão nos idosos e dar um lar aos animais do Centro de Recolha Oficial da Câmara de Vila Franca de Xira. Alimentação e custos veterinários são suportados pela autarquia.

Com o objectivo de combater a solidão nos idosos a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira está a dinamizar o projecto “Fiel Amigo”.

A ideia é oferecer uma nova vida aos animais residentes no Centro de Recolha Oficial ao mesmo tempo que os mais idosos têm a oportunidade de adoptar animais de estimação tornando-se família de acolhimento e desta forma sentirem-se menos sozinhos.

A autarquia compromete-se a fornecer assistência alimentar e cuidados veterinários aos animais adoptados, aliviando assim os encargos financeiros dos adoptantes.

Os interessados em participar no projecto devem preencher o formulário "matching", que ajudará a identificar o animal mais adequado às necessidades e rotinas do idoso. A equipa responsável pelo projecto trabalhará em conjunto com os candidatos para garantir uma combinação ideal, segundo a autarquia.

Os interessados em conhecer o projecto “Fiel Amigo” podem entrar em contacto com o Centro de Recolha Oficial da câmara.