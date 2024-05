Insalubridade nas zonas verdes no Forte da Casa

Há mais de um mês que a relva não é cortada na Rua da República, no Forte da Casa. Fernando Lopes alerta para os ratos e cobras que ali proliferam devido à falta de manutenção do espaço público.

Na Rua da República, no Forte da Casa, as ervas não são cortadas há mais de um mês. Em algumas zonas a vegetação já dá pela cintura e até tapa os bancos de madeira onde supostamente as pessoas se deviam sentar. Os moradores queixam-se nos cafés e desabafam entre vizinhos mas Fernando Lopes decidiu questionar a Câmara de Vila Franca de Xira e Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. “Isto está num estado vergonhoso, já nem relva se vê. Quem me atendeu da câmara remeteu para a junta. Mas ligo para a junta e desligam o telefone. Ninguém atende nem querem saber”, lamenta.