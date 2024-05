Monumento ao 25 de Abril inaugurado em Rio Maior

O Parque do Rio, em Rio Maior, passou a contar com um monumento que assinala os 50 anos do 25 de Abril

O Parque do Rio, em Rio Maior, passou a contar com um monumento que assinala os 50 anos do 25 de Abril, que vai ficar instalado naquele espaço nobre da cidade. A inauguração realizou-se no dia comemorativo do cinquentenário da Revolução dos Cravos.

A sessão solene contou com as intervenções do presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, da presidente da Assembleia Municipal de Rio Maior, Isaura Morais, e de representantes das forças políticas com assento na assembleia municipal, nomeadamente Fernando Costa (Movimento Independente MAIS), Maria João Almeida (CDU), Miguel Paulo (PS) e Tiago Santos (Coligação Juntos pelo Futuro PSD/CDS-PP).

A Banda Filarmónica da Casa do Povo da Vila da Marmeleira e os jovens músicos Francisco Inácio e Maria Levezinho abrilhantaram a cerimónia, interpretando alguns temas associados à revolução de Abril de 1974.