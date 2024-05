Obras na EN3 em Azambuja vão causar constrangimentos

Os autarcas de Azambuja estão preocupados com as condicionantes à circulação de trânsito que as obras de requalificação e construção de rotundas na Estrada Nacional 3 vão causar aos automobilistas, meios de socorro e aos milhares de veículos pesados que diariamente ali transitam por ser uma zona com forte actividade logística. Nesse sentido, afirmou a O MIRANTE o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, foram apresentadas algumas medidas de mitigação à Infraestruturas de Portugal (IP), empresa pública responsável pela empreitada, mas pelo menos uma delas já foi descartada.