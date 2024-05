VFX encerrou mês da prevenção dos maus-tratos na infância com laço humano

No largo dos Paços do Concelho, autarcas, PSP e CPCJ realizaram um laço humano para encerrar de forma simbólica o Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância.

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Vila Franca de Xira (CPCJ) encerrou o Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância com a dinamização simbólica de um laço humano de cor azul, no dia 30 de Abril, no largo dos Paços do Concelho, em Vila Franca de Xira.

O símbolo é representativo da causa e pretende ser um alerta para a problemática dos maus-tratos na infância e na adolescência. Nas famílias a parentalidade deve ser realizada de forma positiva, sem recurso à violência, seja ela verbal, física ou psicológica.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira associou-se a esta iniciativa através da iluminação do edifício dos Paços do Concelho de cor azul, tendo sido ainda exibido na sua fachada a representação de um laço no mesmo tom.

A campanha do Laço Azul iniciou-se em 1989, na Virgínia, nos Estados Unidos da América, quando Bonnie Finney foi confrontada com a morte do seu neto de três anos, às mãos do namorado da mãe. Em sua memória e como forma de recordar as marcas dos maus-tratos deixados nestas vítimas decidiu atar um laço azul (cor habitual das lesões) na antena do seu carro. A campanha, que começou com uma homenagem, atravessou fronteiras e muitos países usam actualmente as fitas azuis, durante o mês de Abril, em memória daqueles que morreram vítimas de maus-tratos, procurando fortalecer as comunidades para a devida prevenção da negligência ou abuso sobre crianças e jovens.