Bombeiros de Castanheira do Ribatejo passam a Posto de Emergência Médica

Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo passam a Posto de Emergência Médica mas, durante um ano, vão continuar a operar com uma ambulância da corporação.

Os Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo passaram, em Maio, a Posto de Emergência Médica (PEM), após assinatura de protocolo entre a associação humanitária e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

“Este acordo só foi possível devido à nossa capacidade de resposta solicitações do INEM”, refere a associação humanitária, explicando que o PEM vai funcionar as 24 horas do dia e “consolidar a capacidade de resposta, respondendo a situações de emergência pré-hospitalar na área de actuação e onde mais for preciso, garantindo um socorro mais rápido e eficaz à população”.

Para já, o PEM vai funcionar com ambulância daquele corpo de bombeiros, “prevendo-se que essa situação seja pelo prazo de um ano” até ser fechado o “processo de aquisição ou atribuição de uma nova ambulância”.