Cidadãos voltam a visitar nascente do Almonda após arquivamento de queixa por invasão de propriedade

Depois de o Ministério Público não ter dado seguimento à queixa apresentada pela Renova, a organização Um Coletivo convida a população a repetir o feito de 2023: passar o Dia da Espiga na nascente do rio. Legalidade do sistema de videovigilância que a empresa tem voltado para a via pública foi uma das questões levantadas na última Assembleia Municipal de Torres Novas.