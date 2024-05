Forte da Casa com mural alusivo aos 50 anos do 25 de Abril

O trabalho de João Pereira tem continuidade nas paredes anexas com a colaboração dos desenhos da comunidade educativa.

O Forte da Casa está mais bonito na zona junto às hortas urbanas e piscinas municipais. No dia 26 de Abril foi inaugurado simbolicamente o mural alusivo aos 50 anos do 25 de Abril, da autoria de João Pereira, que foi convidado pela União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. O trabalho demorou dez dias a concretizar e vai ter a sua continuidade nas paredes vizinhas, em torno da piscina, com desenhos pensados pelos alunos das escolas da vila. “Este lugar junta várias gerações. As hortas e a piscina criam uma espécie de praça onde se encontra gente, sendo o local ideal para pintar. Na segunda fase do projecto, em Maio, vão decorrer workshops onde serão pintados nas outras paredes os desenhos que foram submetidos pelas instituições”, explicou João Pereira.

A inauguração do mural contou com a colaboração das crianças do Instituto de Apoio à Comunidade. As crianças cantaram enquanto levantavam no ar cravos de papel e andorinhas, depois de terem sido largadas pombas no ar, pelo Grupo Columbófilo Povoense.

Colaboraram na iniciativa a CERCI Póvoa, Associação de Solidariedade Social de Apoio à Família e Associação de Reformados, Idosos e Pensionistas do Forte da Casa.

Recorde-se que o muro junto à piscina foi recentemente pintado por alunos do Curso de Artes Visuais da Escola Secundária do Forte da Casa, o que embelezou a zona.