Inaugurada sede do moto clube Amigos do Passeio Clássico

No passado dia 25 de Abril, os Amigos do Passeio Clássico (APC), nas Fontainhas, em Santarém, inauguraram a nova sede, numa iniciativa que juntou cerca de quatro centenas de pessoas. Depois do almoço de convívio realizou-se a actuação da banda Trio D’ataque e ao longo da tarde o espectáculo do DJ “Donzilandia”.

Ao final da tarde realizou-se o descerrar da placa alusiva ao evento com a presença do presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte, e o presidente dos Amigos do Passeio Clássico, José Carlos Baeta. Os APC têm agora um espaço próprio e com condições para os grandes eventos que ao longo dos cinco anos da sua existência foram realizando.