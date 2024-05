Moradores do Entroncamento queixam-se da deficiente recolha do lixo

A recolha do lixo nos contentores e ecopontos tem motivado queixas da população e sido tema de debate em algumas reuniões camarárias do Entroncamento. Nas últimas semanas, alguns moradores da Rua do Chafariz, no Entroncamento, têm-se queixado do acumular de lixo nos caixotes e no chão. Além da falta de higiene e do mau aspecto que dá à zona residencial, os moradores queixam-se dos cheiros nauseabundos que entram pela casa quando têm as janelas abertas.

Os ecopontos carecem de manutenção, estando já visivelmente degradados e afectados pela deterioração. O ecoponto destinado a plástico e metal encontrava-se completamente cheio, ao ponto de ser impossível colocar mais embalagens, obrigando os moradores a não fazer reciclagem ou deixar os resíduos no chão . Junto aos caixotes, encontra-se um aviso colocado pela Câmara do Entroncamento a apelar para que não sejam colocados resíduos no chão. Um contrassenso, uma vez que é impossível aos moradores colocarem o lixo nos devidos ecopontos por estarem cheios.

Os moradores consideram justificar-se a substituição dos ecopontos e contentores por uma ilha ecológica, como existe em vários outros pontos do concelho. O assunto já foi apresentado ao município, que alegou não haver verba para se colocar uma ilha ecológica. No entanto, nesse mesmo ano foram colocadas várias, noutros pontos da cidade.