Praia Fluvial do Sorraia mantém Bandeira Azul

Bandeira Azul atesta excelência da Praia Fluvial do Sorraia, em Coruche. Segurança e qualidade da água contribuíram para a atribuição do galardão.

A Bandeira Azul foi novamente atribuída à Praia Fluvial do Sorraia, em Coruche, tendo em conta a qualidade da água e do espaço, segurança, serviços, vigilância e sensibilização das pessoas.

O galardão atesta a excelência da praia, que já tinha vencido a nível nacional o prémio Green Cities Europe Award 2022 e que, em Agosto de 2023, foi distinguida com o prémio Praia Fluvial Revelação pelo Guia das Praias Fluviais, destacando-se

não apenas pela beleza natural, mas também pela sua importância como ponto de encontro e lazer para a população local e para os visitantes.

A Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação anunciou no dia 30 de Abril, no Aquário Vasco da Gama, as 398 praias nacionais que na próxima época balnear hasteiam a Bandeira Azul, entre as quais a Praia Fluvial do Sorraia.

Este ano, a época balnear começa a 29 Junho e encerra a 1 de Setembro.