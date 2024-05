Prisão para suspeito de vários roubos em Alverca e Póvoa de Santa Iria

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Vila Franca de Xira, no dia 29 de Abril, deteve um jovem de 18 anos por ser suspeito da prática do crime de roubo, na sequência de emissão de mandados de detenção fora do flagrante delito. As autoridades, perante a ocorrência de diversos roubos no concelho de Vila Franca de Xira, com maior incidência nas localidade de Alverca do Ribatejo e da Póvoa de Santa Iria, desenvolveu diligências que permitiram chegar à identificação de um suspeito da prática dos crimes.

Na residência do suspeito, as autoridades apreenderam dois computadores portáteis, sete telemóveis, dois routers, um relógio, três auriculares, duas action cam’s e uma munição proibida.

O suspeito já esteve detido, há cerca de uma semana, na freguesia do Parque das Nações, em Lisboa, por ter cometido mais um roubo, tendo sido apanhado em flagrante delito e presente a primeiro interrogatório judicial, ficando à data com a medida de coação Termo de Identidade e Residência. Desta vez a Autoridade Judiciária competente decretou-lhe a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva, sendo conduzido ao Estabelecimento Prisional de Lisboa.