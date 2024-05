Vila Franca de Xira celebrou Abril numa terra emblemática na luta antifascista

A sessão solene da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira alusiva à comemoração do 25 de Abril de 1974 decorreu na Praça 7 de Março, em Alhandra. Os eleitos de todas as forças políticas marcaram presença na cerimónia e nos discursos oficiais, assim como os dois últimos presidentes de câmara, Maria da Luz Rosinha e Alberto Mesquita, muito acarinhados durante a cerimónia.

Com discursos para todos os gostos, os representantes das forças políticas com assento na assembleia municipal falaram do futuro da juventude, da falta de acessos a cuidados de saúde, de igualdade de direitos e deveres, e mencionaram figuras históricas do concelho como Soares Pereira, Alves Redol, Baptista Pereira, entre outros.

A presidente da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, Sandra Marcelino, destacou o facto das comemorações se realizarem ao ar livre. “É na rua que estamos e queremos estar. Na rua porque a nossa revolução liderada por Salgueiro Maia aconteceu justamente aí. Na rua é que devemos estar, junto das nossas populações. As autarquias locais visam a prossecução dos direitos próprios das populações. Se hoje celebramos os 50 anos de Abril, este ano também vamos celebrar os 48 anos das primeiras eleições autárquicas em verdadeira liberdade”, disse.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, também salientou que a escolha de Alhandra para as comemorações não foi um acaso. “Para festejar os 50 anos de Portugal em liberdade escolhemos Alhandra, terra emblemática na luta activa antifascista. Estamos na Praça 7 de Março, data do nascimento do ilustre médico Sousa Martins, que com o seu génio saiu da pobreza e soube fazer a diferença na sua época. É esse também o espírito de Abril, desde logo pela convicção de que a Educação faz a diferença na vida das pessoas e não deve ficar restringida às elites. É particularmente simbólico que neste período tenhamos visto aprovada a candidatura à requalificação da Escola de Vialonga, substituindo-nos ao Estado. A construção colectiva é possível e diminui as desigualdades”, frisou. O autarca acrescentou que “é preciso acrescentar mais inteligência e massa crítica à nossa colectividade (…) A caridade com o 25 de Abril evoluiu para a solidariedade, palavra trabalhosa de exercer e que não convém esquecer (…) mais à esquerda ou mais à direita, a preocupação dos autarcas tem sido com as pessoas e com os territórios que conhecemos bem (…), sublinhando que “é preciso que a região de Lisboa também se repense no contexto competitivo, onde todos os seus 18 municípios são parte integrante da maior cidade do país”.

No início da cerimónia foram homenageados vários autarcas com medalha de prata e ouro pela sua dedicação ao concelho de Vila Franca de Xira.