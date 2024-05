Abrantes estabelece protocolo para capacitar alunos em Suporte Básico de Vida

A Câmara de Abrantes vai avançar com um protocolo para formação de alunos em Suporte Básico de Vida, tendo aprovado um apoio financeiro à implementação do projecto “Mãozinhas que salvam vidas”, anunciou o município. “Dotar os alunos dos 2º, 4º, 6º e 8º anos de escolaridade das escolas do concelho de Abrantes com conhecimentos e competências de suporte básico de vida” é o principal objectivo deste protocolo que o município vai celebrar com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários (AHBVA), o Rotary Club e os Agrupamentos de Escolas Nº1 e Nº2 de Abrantes para o desenvolvimento do projecto, indicou a câmara num comunicado.

O projecto “Mãozinhas que salvam vidas”, concebido pelo Rotary Club de Abrantes, está a levar às escolas do concelho o ensino de Suporte Básico de Vida (SBV) para “dar a alunos e professores competências que lhes permitam identificar, pedir ajuda e iniciar manobras, até à chegada da ajuda especializada, que podem salvar vidas”.

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, disse que a iniciativa é “absolutamente extraordinária e de grande relevância” e destacou as “centenas de jovens que vão ter formação”. O município “associa-se ao processo de formação com apoio financeiro”, cabendo aos rotários e aos bombeiros assegurarem a vertente formativa especializada, que decorrerá ao longo dos próximos anos lectivos, explicou. “Que daqui a uns anos muitos jovens sejam capazes de reagir a situações de emergência e, se com isso, conseguirmos salvar uma vida, o objectivo já estará plenamente concretizado””, afirmou Valamatos.

No âmbito deste protocolo, válido por um ano e automaticamente renovado por igual período, a câmara vai atribuir uma verba anual de mil euros ao Rotary Club de Abrantes para aquisição de material necessário à realização das acções de formação, que serão responsabilidade dos Bombeiros Voluntários de Abrantes. O SBV “é um conjunto de procedimentos que tem como objectivo a recuperação da vida em paragem cardiorrespiratória de vítima até à chegada de ajuda especializada, sendo essencial uma correcta identificação da situação e ajuda precoces”, indica o município na nota informativa, tendo feito notar que “a escola é entendida como um local prioritário” para a introdução do seu ensino.

Segundo a autarquia, o ensino precoce do SBV vai proporcionar aos alunos “as bases necessárias e um maior conhecimento para actuar em situações de emergência”, além de promover a “percepção do sentido cívico e social”, pode ler-se na mesma nota. Neste momento, conclui, “mantém-se a obrigatoriedade do ensino de suporte básico de vida aos alunos do 9º ano na disciplina de Cidadania”, pelo que o município entende como “essencial alargar esta temática aos alunos que frequentam os 2º, 4º, 6º e 8º anos de escolaridade das escolas do concelho” de Abrantes.

A Estratégia Nacional de Protecção Civil Preventiva, publicada em Diário da República em 2021, define 10 áreas prioritárias e 136 objectivos operacionais, os quais traduzem projectos e actividades a implementar pela administração central, câmaras municipais e juntas de freguesias durante 10 anos.