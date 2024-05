Chove dentro das salas de aula da Escola Básica de Arcena

Os pais das crianças que frequentam a Escola Básica de Arcena, em Alverca do Ribatejo, estão preocupados com a segurança porque chove dentro das salas de aula e nos corredores. O grave problema de infiltrações já se arrasta há alguns anos e nas escadas da escola costumam estar baldes para apanhar a chuva.

No sábado, 20 de Abril, voltou a chover e a cair granizo. A água que entrou na escola afectou várias zonas e na segunda-feira seguinte as crianças só puderam entrar na parte da tarde porque não estavam garantidas condições de segurança. “Além da água, disparou o alarme e o quadro eléctrico. Reunimos com a Câmara de Vila Franca de Xira em Fevereiro e disseram que iam reparar o telhado durante as férias da Páscoa, mas não aconteceu”, conta a O MIRANTE Patrícia Monteiro, vice-presidente da Associação de Pais. Na terça-feira, 23 de Abril, cerca de três centenas de pais manifestaram o seu descontentamento à porta do estabelecimento de ensino mas saíram sem respostas. “Não disseram nada nem vieram à porta. É complicado termos de ficar com as crianças em casa cada vez que chove. A câmara tem de resolver”, desabafam. Vânia Mateus lamenta que se perca tempo e dinheiro em obras de remendos. Desta vez a água estendeu-se de tal maneira que danificou um tecto falso que tinha sido aplicado recentemente. Helena Duarte, que tem o filho de dez anos a estudar naquela escola, também vai no mesmo sentido e mostra-se preocupada com o ambiente perigoso que se gera na escola.

Obras prometidas para Maio

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira disse ao nosso jornal que está em curso um procedimento de empreitada no âmbito das “Obras de Reparação e Manutenção de Coberturas em Escolas”, que inclui também a escola de Arcena, e que contempla a substituição do sistema de impermeabilização das caleiras e muretes, reparação das juntas de dilatação entre edifícios e zonas de ligação, incluindo todos os trabalhos inerentes à intervenção, com um custo global de cerca de 50 mil euros.

“Não foi possível iniciar a obra na interrupção lectiva da Páscoa devido às etapas e prazos legais relativos ao procedimento de empreitada. No dia 24 de Abril foi realizada uma nova visita dos serviços técnicos da câmara à escola, para avaliar as condições para o início dos trabalhos, ficando definido que será no próximo mês de Maio”, informou o município.