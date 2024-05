Estacionamento abusivo em Santarém continua por resolver

O estacionamento abusivo em diversos pontos da cidade de Santarém continua a motivar críticas à inércia das autoridades e à falta de civismo de muitos automobilistas. Na última sessão da Assembleia Municipal de Santarém, confrontado com essa questão, o presidente da câmara, Ricardo Gonçalves (PSD), anunciou que estão a tramitar para colocar pilaretes na Rua João Afonso, um dos acessos rodoviários ao centro histórico, para dissuadir o estacionamento selvagem que, nessa artéria, já impossibilitou a circulação de veículos de socorro. “É uma entrada do centro histórico e não podemos deixar que isso aconteça”, vincou.

A questão foi levantada pelo eleito do Chega, Luís Peralta, que mencionou casos como o da Rua Teixeira Guedes, onde os passeios estão constantemente ocupados por automóveis, obrigando os peões a circular na rodovia; ou da Avenida D. Afonso Henriques, que classificou como “um desastre”, onde uma das faixas de rodagem está também quase sempre ocupada com carros parados. Luís Peralta disse que nem a Rua Tenente Valadim, onde se situa o quartel da GNR, escapa ao estacionamento caótico, que por vezes atrapalha mesmo a circulação de veículos da Guarda.

Na resposta, o presidente do município reconheceu que existem situações de “falta de civismo” que diz não entender, nomeadamente na Rua Teixeira Guedes, e revelou que teve uma reunião com a Polícia de Segurança Pública onde pediu que as autoridades actuassem de forma mais assertiva.

Luís Peralta tinha-se também queixado da falta de lugares para cargas e descargas para o comércio local e criticou as alterações de trânsito feitas na zona da Praceta Alves Redol, em que a proibição de virar à esquerda imposta pelo município na Avenida dos Forcados Amadores de Santarém, em direcção à Segurança Social, obriga muito trânsito a circular em frente da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado. “Já ali assisti a dois atropelamentos”, afirmou.

Quanto a esses temas, Ricardo Gonçalves declarou que existem diversos lugares para cargas e descargas na cidade e acrescentou que pediu aos serviços para verificarem a necessidade de mais respostas nesse campo. O presidente da câmara anunciou também que os serviços do município vão fazer um estudo de trânsito desde a rotunda do Largo Cândido dos Reis até à rotunda junto ao Politécnico de Santarém para avaliar os fluxos de trânsito, “que nalgumas horas são complicados”.