Grandes investimentos vão criar mais de mil novos postos de trabalho em Santarém

No concelho de Santarém estão em curso ou para arrancar nos próximos tempos diversos projectos empresariais nas áreas da saúde e da logística que prevêem a criação de centenas de postos de trabalho. Município de Santarém voltou a promover o concelho como território atractivo para o investimento no Salão Imobiliário de Lisboa.

Da esquerda para a direita: o arquitecto e ex-vereador Luís Farinha; Ricardo Gonçalves; o administrador do Grupo Luz Saúde, Pedro Patrício; o promotor do projecto do aeroporto em Santarém, Carlos Brazão; e João Teixeira Leite

O município de Santarém esteve novamente representado no Salão Imobiliário de Lisboa. O stand da autarquia foi palco na tarde de 2 de Maio da apresentação de alguns grandes projectos de iniciativa privada, que representam investimentos de dezenas de milhões de euros e prevêem a criação de mais de um milhar de postos de trabalho. São os casos do Hospital da Luz Ribatejo, já em construção perto do retail park da cidade, e das plataformas logísticas que vão nascer na zona do Gualdim, nos arredores da cidade, e na freguesia de Almoster, nas proximidades do nó da A1 no Cartaxo.

Tanto o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, como o vice-presidente do município, João Teixeira Leite, salientaram as potencialidades que o concelho tem para atrair investidores e novos habitantes, desde a sua centralidade e boas vias de comunicação, passando pela qualidade de vida e respostas na área educativa. Além disso, a autarquia tem diversos programas de incentivo aos dispor dos investidores que, desde 2011, já potenciaram investimentos na ordem dos 410 milhões de euros.

O Grupo Luz Saúde vai investir 58 milhões de euros no novo Hospital da Luz Ribatejo, prevendo-se que a construção e a instalação dos equipamentos estejam concluídas até ao final de 2025, com abertura estimada para o primeiro semestre de 2026 e criação de cerca de 500 postos de trabalho.

Outro grande investimento cuja construção deve arrancar nos próximos meses é a da área logística no Gualdim, próximo do entroncamento entre as estradas EN3 e EN362, na periferia norte da cidade. É um investimento de 25 milhões de euros para avançar já em Julho próximo, com um prazo de execução de um ano e que prevê criar 125 postos de trabalho, revelou João Leite. Numa fase menos adiantada está o projecto do centro logístico de Almoster, que envolve um investimento na ordem dos 150 milhões de euros e perspectiva a criação de 600 a 800 novos empregos.

Estiveram em representação do município o presidente Ricardo Gonçalves, o vice-presidente João Leite e a vereadora Beatriz Martins, além de vários técnicos. Marcaram também presença na sessão o administrador do Grupo Luz Saúde, Pedro Patrício, o promotor do projecto do aeroporto em Santarém, Carlos Brazão, e o arquitecto Luís Farinha, entre outras personalidades.