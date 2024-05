Prédios em Abrantes com vista para uma lixeira de ferro velho

Alguns dos apartamentos da Rua Amadeu de Sousa, em Abrantes, têm como principal vista das suas varandas um terreno com lixo acumulado, sucata e alguns automóveis danificados. Vários moradores queixam-se da vista e a câmara está a tentar, com o proprietário do terreno, uma forma amigável de fazer a limpeza do terreno. A situação arrasta-se há mais de quatro anos e a quantidade de ferro velho e outros materiais tem vindo a aumentar ao longo do tempo.

O proprietário do espaço foi abordado pelos moradores e disse que ia fazer alguma coisa para reverter a situação, o que acabou por não acontecer, aumentando até o número de sucata presente no local. Cassilda Chícharo, uma das moradoras, diz sentir-se envergonhada com a vista. “Se quiser trazer visitas ou vender o apartamento, a primeira coisa que se repara, seja nas janelas ou na varanda, é a sucata e o ferro velho acumulado”, lamenta Maria Luísa, outra das moradoras, teve oportunidade de falar com o presidente do município, Jorge Valamatos e de trocarem correspondência e foi-lhe dito que o proprietário seria contactado e que a situação iria ser tratada. O presidente da Câmara de Abrantes, questionado por O MIRANTE, diz que o proprietário já havia sido notificado. Jorge Valamatos afirma que o principal objectivo é tentar que se proceda à limpeza e desocupação do espaço a bem de forma amigável. “Já notificámos o proprietário do espaço, mas é uma situação que temos vindo a gerir com pinças porque o ideal será conseguir chegar a um consenso”, explica Jorge Valamatos.