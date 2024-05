Recolhidos 14 carros abandonados em Samora Correia

A Câmara Municipal de Benavente recolheu 14 veículos abandonados nas ruas de Samora Correia. A operação foi realizada no dia 23 de Abril, após levantamento feito pelo serviço de fiscalização da autarquia. A remoção dos veículos foi feita ao abrigo do Regulamento Municipal de Remoção e Recolha de Veículos Abandonados e de Gestão dos Veículos em Fim de Vida.

Após a colocação da informação no veículo, alertando para a necessidade de o mesmo ser movido e estacionado noutro lugar, os seus proprietários têm 30 dias para cumprir as indicações e, caso não o façam, as viaturas são consideradas abandonadas e recolhidas. Após este processo, os proprietários têm ainda 45 dias para reclamar antes dos veículos reverterem para a propriedade municipal.