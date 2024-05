Videovigilância em Santarém começa a funcionar em pleno este mês

O sistema de videovigilância na cidade de Santarém e na Ribeira de Santarém deve entrar em pleno funcionamento durante o corrente mês de Maio. A informação foi dada pelo presidente do município, Ricardo Gonçalves, na última sessão da assembleia municipal, referindo que está resolvida a questão de reforço da potência de uma câmara instalada na Ribeira de Santarém. “Em Maio o sistema deve estar a funcionar em pleno”, afirmou o autarca no período de antes da ordem do dia da assembleia municipal realizada a 26 de Abril.

As primeiras das 26 câmaras de videovigilância montadas no centro histórico de Santarém e na Ribeira de Santarém, na zona da estação ferroviária, foram instaladas no Outono passado. “Pretende-se com este investimento dotar as nossas forças de segurança com mais e melhores equipamentos de apoio à segurança das populações. Pretendemos, após esta primeira implementação do projeto, alargar a área de vigilância para outras zonas da cidade, proporcionando mais vigilância e segurança para todos os munícipes e visitantes”, declarou na altura o vice-presidente do município, João Leite.

Os restantes equipamentos associados ao sistema de videovigilância estão colocados na Sala de Operações da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Santarém. Recorde-se que o município lançou um concurso para aquisição de 26 câmaras e outros equipamentos. A requalificação do centro de comando e controlo operacional nas instalações da PSP foi suportada pela Câmara de Santarém no âmbito de um protocolo de colaboração assinado em Dezembro de 2021.