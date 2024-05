Assaltante de gasóleo no estaleiro da Câmara de Almeirim aguarda decisão

O homem que em Abril de 2022 se preparava para roubar gasóleo do estaleiro da Câmara de Almeirim já foi julgado no tribunal da cidade e está a aguardar a decisão da juíza, que foi adiada devido à greve dos funcionários judiciais. O suspeito, na altura com 50 anos, foi apanhado pelos militares do posto da cidade quando estava a retirar o combustível dos depósitos das viaturas estacionadas nas instalações na zona industrial.

Acusado e julgado por um furto qualificado na forma tentada, o suspeito, segundo o Ministério Público, dirigiu-se no dia 29 de Abril ao estaleiro e arrombou a vedação para entrar no espaço. Com uma mangueira começou a retirar o gasóleo dos depósitos e na altura em que foi surpreendido pelos guardas tinha cinco jerricãs e já tinha retirado cerca de 140 litros de combustível, num valor à data de 282,80 euros. Quando foi detectado pela Guarda, o homem ainda tentou fugir, mas foi interceptado poucos metros a seguir.

Este assalto aconteceu depois de um período em que não houve registos de assaltos ao estaleiro municipal. Antes, em 2020, no terceiro dia do ano, os ladrões entraram nas instalações e levaram uma televisão da sala de refeições dos funcionários. Na altura os assaltantes entraram por uma janela que dá para a rua e que partiram. O assalto foi detectado de manhã quando os funcionários entraram ao serviço.

Em 2014 e 2013 já tinha havido roubos de combustível no estaleiro. Em Março de 2014, desconhecidos entraram nas instalações, que tinha na altura um guarda, e levaram combustível de várias viaturas. Só de uma viatura foram roubados 200 litros de gasóleo. Em Maio de 2013 a GNR de Almeirim apanhou em flagrante um homem que estava a roubar gasóleo de viaturas. O detido era um ex-recluso que chegou a trabalhar para a câmara anos antes através de um protocolo que o município tinha com o Estabelecimento Prisional de Alcoentre. A patrulha da Guarda apanhou o indivíduo já com 300 litros de combustível em vários recipientes.