Entroncamento insiste na demolição do Jardim-de-Infância Sophia Mello Breyner

A gestão socialista da Câmara do Entroncamento insiste na demolição do Jardim-de-infância Sophia de Mello Breyner, não aproveitando o financiamento de quatro milhões, atribuídos pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para reabilitar o espaço. A locomotiva 094, alvo de preocupação por parte da oposição, em reuniões anteriores, face ao seu elevado estado de degradação, também não vai ser reabilitada.

Através do novo Instrumento Territorial Integrado, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo dispõe de uma verba de 121,6 milhões de euros de fundos europeus, dos quais 25% são destinados a projectos comuns dos 11 municípios da comunidade. Desse valor 7,3 milhões de euros são destinados ao Entroncamento, com quatro milhões dirigidos à reabilitação e regeneração urbana do concelho.

O jardim-de-infância só ainda não foi abaixo porque a proposta de demolição já foi duas vezes chumbada em reuniões camarárias pela oposição que junta tem a maioria. O vereador defende que deve ser feito um estudo custo-benefício e que os sociais-democratas serão a favor de qualquer resultado que daí advenha. O vereador do PSD, Rui Madeira, acredita que a reabilitação do edifício seja a solução mais rápida, mais barata e mais eficiente para fazer face aos problemas de educação e sobrelotação de escolas que existem no concelho. O caso do jardim-de-infância arrasta-se desde Abril de 2021, quando o presidente Jorge Faria levou uma proposta para se avançar com a demolição do imóvel e ratificar o encerramento do jardim-de-infância. A Câmara do Entroncamento está disposta a gastar 2,1 milhões de euros na demolição e reconstrução do Jardim-de-infância Sophia de Mello Breyner Andresen, apesar do relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) não considerar imprescindível essa opção radical e até abrir a porta a outras soluções.