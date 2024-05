Erva e mato motivam queixas na Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa

Têm aumentado de tom as críticas à falta de limpeza, corte e manutenção de espaços verdes na Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. Os fregueses reclamam diariamente nas redes sociais e expõem fotografias dos espaços que não são cuidados. Queixas que também são reportadas a O MIRANTE, conforme temos dado notícia.

O assunto não passou em branco na última assembleia de freguesia com o Bloco de Esquerda a alertar para a falta de manutenção dos espaços verdes e a CDU para a necessidade de serem cortadas as ervas e sebes no Bairro da Chepsi, Bolonha e Caniços, na Póvoa de Santa Iria.

António Inácio, da bancada da AIPMF, disse não perceber como é que uma cidade às portas de Lisboa tem tantos problemas de higiene e limpeza urbana. “No Bairro da Soda o mato que cresce não tarda ultrapassa as oliveiras. Na Ribeira da Covina cortaram uma parte da relva mas deixaram lá outra, na estrada dos Caniços cresce o matagal até à freguesia de Vialonga e à volta do Povoense também têm de alertar para a manutenção”, afirmou.

Francisco Fonseca, eleito do Chega, questionou o porquê de no ano passado os contratos de deservagem terem uma dotação de seis mil e 300 euros e este ano de 30 mil euros, sendo que “a situação não está melhor”.

Parca em palavras, a presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Ana Cristina Pereira, explicou que este ano foi feita uma consulta prévia ao mercado e foram atribuídas zonas de deservagem à empresa escolhida. O contrato de 30 mil euros é respeitante aos meses de Março a Dezembro de 2024. “Cumprimos em pleno o nosso trabalho mas este ano choveu muito e as ervas cresceram. O facto de não usarmos herbicidas dificulta o controle e a salmoura não é tão eficaz”, justificou a autarca.