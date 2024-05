Grupo da Diferença da Rede Social de Ourém é referência no âmbito da deficiência

O Grupo da Diferença da Rede Social de Ourém recebeu, a 23 de Abril, o reconhecimento de valor e mérito no âmbito da intervenção social na área da deficiência, nomeadamente pela implementação do projecto “Experimentar a Diferença”. O reconhecimento foi entregue a três representantes do Grupo durante o Seminário “Intervenção Social – Deficiência – Os Desafios de uma Comunidade na Inclusão”, dinamizado pelo Programa Autarquia Solidária, em Miranda do Corvo, onde estiveram presentes entidades de todo o país.

O projecto consistiu no desenvolvimento de actividades nas escolas do concelho de Ourém, em que os alunos experienciaram quatro práticas desportivas adaptadas, nomeadamente slalom em cadeira de rodas, boccia, zarabatana e para-hóquei. Decorreu durante os meses de Outubro e Novembro de 2023 e abrangeu cerca de 800 crianças e jovens.

O Grupo da Diferença existe desde 2007 e resulta de uma parceria entre as cinco instituições de Apoio à Deficiência de Ourém, nomeadamente o Centro Social da Divina Providência, Centro João Paulo II, Centro de Reabilitação e Integração de Fátima, Centro de Reabilitação e Integração Ouriense e Escola de Educação Especial “Os Moinhos”, e conta com o apoio do município.