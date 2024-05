Hospitalização Domiciliária no Médio Tejo evitou mais de 15 mil dias de internamento em hospitais

A Hospitalização Domiciliária arrancou há cinco anos na região do Médio Tejo. Nesse período receberam cuidados de saúde mais de 800 utentes, cuidados idênticos àqueles que usufruiriam se submetidos a internamento numa enfermaria num dos três hospitais da Unidade Local de Saúde (ULS) Médio Tejo, Abrantes, Tomar e Torres Novas.

Desde o arranque deste modelo alternativo de internamento hospitalar, que registou uma taxa de ocupação média de 94% nos últimos cinco anos, foram desviados mais de 15 mil dias de internamento dos três hospitais. No balanço de cinco anos de actividade, a equipa de profissionais da Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD) poderia ter dado oito “voltas à Terra”, com os quilómetros que acumulou para levar cuidados de saúde aos doentes internados em hospitalização domiciliária. O conta quilómetros da equipa acumulou mais de 325 mil para prestar assistência aos doentes internados nas suas residências.

O ano de 2023 marcou a entrada de uma nova fase de expansão da unidade de Hospitalização Domiciliária do Médio Tejo. Durante o ano passado a hospitalização domiciliária expandiu-se para a comunidade, através da realização de protocolos e parcerias entre a ULS Médio Tejo e entidades locais do terceiro sector, para o estabelecimento de canais de comunicação e sinalização directa de doentes. Em 2023 foram assinados três protocolos – com a Santa Casa da Misericórdia de Abrantes, com a Santa Casa da Misericórdia de Mação e com o Lar da ACATIM, em Mouriscas, estando projectado o alargamento destes protocolos de cooperação a outras estruturas de apoio a idosos em 2024.

No acumulado do ano passado foram admitidos a internamento domiciliário um total de 178 doentes, que envolveram 2.107 visitas de profissionais de saúde para a prestação de cuidados de saúde. O tempo médio destas visitas fixou-se em 26 minutos. Em 2023, a UHD registou um aumento das referenciações de doentes dos distintos serviços e especialidades hospitalares, durante o ano passado, nomeadamente das especialidades de Cardiologia, Pneumologia, Nefrologia, Serviço de Medicina Intensiva e Cuidados Paliativos.

“A hospitalização domiciliária é um compromisso da ULS Médio Tejo com a qualidade de vida dos utentes, com a humanização da prestação dos cuidados de saúde e com a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde”, explica Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo.