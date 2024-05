Insalubridade nas zonas verdes no Forte da Casa

Na Rua da República, no Forte da Casa, as ervas não são cortadas há mais de um mês. Em algumas zonas a vegetação já dá pela cintura e até tapa os bancos de madeira onde supostamente as pessoas se deviam sentar. Os moradores queixam-se nos cafés e desabafam entre vizinhos mas Fernando Lopes decidiu questionar a Câmara de Vila Franca de Xira e Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. “Isto está num estado vergonhoso, já nem relva se vê. Quem me atendeu da câmara remeteu para a junta. Mas ligo para a junta e desligam o telefone. Ninguém atende nem querem saber”, lamenta.

A morar naquela rua há 40 anos, Fernando Lopes diz que não se lembra da manutenção dos espaços verdes estar tão má como actualmente. Vêem-se ratos no capim e recentemente uma cadela de uma residente foi mordida por uma cobra, tendo de receber tratamento veterinário. A juntar a isto existe receio de caírem ramos para cima dos carros, provenientes de uma árvore de grande porte existente na rua. A presidente da união de freguesias, Ana Cristina Pereira, explica a O MIRANTE que o corte das ervas é feito por zonas, sendo que na Rua da República também existem locais que são da responsabilidade da Câmara de Vila Franca de Xira. A autarca garante que em breve a zona vai ser intervencionada pelos serviços.

Com vários quilómetros de passeios e espaços para manter cuidados, afirma, a junta não tem capacidade de resposta. Em Março entrou ao serviço da junta uma empresa para cortar a erva, apenas dos passeios, em zonas de moradias como o Casal do Pocinho, Terra da Pastoria, Bragadas, Tágides Parque e Pretas do Morgado.

“Estamos com as empresas no terreno e não temos para já nada a apontar. Não temos as coisas como gostaríamos mas não usamos herbicidas e só com meios mecânicos é difícil controlar a vegetação. Os produtos com salmoura são mais amigos do ambiente mas não produzem o mesmo efeito”, explicou a autarca.

O MIRANTE contactou a Câmara de Vila Franca de Xira para saber quando vai cortar a vegetação na Rua da República, nas áreas que são da sua responsabilidade, mas não obtivemos resposta até ao fecho desta edição.