Inscrições abertas para caminhada medieval em Santarém

Estão abertas as inscrições para a participação na caminhada medieval na cidade de Santarém. A iniciativa integra o programa do evento Cortes e Lendas Santarém Medieval e realiza-se no dia 11 de Maio pelas 18h00, tendo como ponto de partida o Convento de São Francisco. Segundo comunicado da Câmara Municipal de Santarém, as inscrições para a caminhada, que vai ter cerca de cinco quilómetros, podem ser feitas até dia 9 de Maio.