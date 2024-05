Escola Tradicional de Artes Marciais & Curativa assinala 25 anos de sucessos

A Escola Tradicional de Artes Marciais & Curativas, em Benavente, da qual faz parte também o Centro Terapêutico de Benavente, está a comemorar 25 anos de existência. A escola é uma associação sem fins lucrativos dedicada à prática e ao ensino de um estilo de vida saudável e sustentável, aberta a todos os que quiserem fazer parte do projecto ou que precisem da ajuda dos seus profissionais. A escola, tem a direcção de Nuno Nunes, 45 anos, natural de Salvaterra de Magos e formado em Medicina Tradicional Chinesa, com pós-graduação em Medicina Energética e Acupuntura pelo Instituto Van Nghi de Portugal e Instrutor de Artes Marciais certificado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

A escola nasceu no início da época desportiva 1998/1999, quando Nuno Nunes abriu a primeira escola de Artes Marciais em Samora Correia e St. Estêvão. Nessa altura teve logo a ideia de juntar as artes marciais com as artes curativas pois já estava a estudar Medicina Chinesa em Lisboa. Em 2008 abriu o centro terapêutico associado à escola, como resposta à necessidade de uma intervenção mais eficaz na comunidade local. Actualmente a escola trabalha directamente com oito pessoas, entre administrativos e técnicos, além de 12 voluntários em diversas áreas de actuação.

Na componente marcial, a escola disponibiliza o Kajukenbo da Família Lim, do qual é legal representante, tanto na Europa como no Brasil, e o Kung Do, uma modalidade recente que tem vindo a desenvolver-se no nosso país. Oferece também aulas semanais de hula - dança havaiana, chi kung - ginástica energética, yoga e pilates clínico. O Centro Terapêutico de Benavente tem consultas e tratamentos de medicina interna oriental, medicina chinesa, consulta da mulher, medicina chinesa pediátrica, massagem terapêutica, inner balance & life mentoring, sessões de coaching parental, sessões de coaching infanto-juvenil e psicologia.

Nas actividades da escola há alunos dos três aos 70 anos, demonstrando a diversidade de aulas existentes. No centro terapêutico, devido aos diferentes tipos de serviços disponíveis, as faixas etárias também são bastante abrangentes. No Centro Terapêutico, não é necessária prescrição médica para usufruir dos tratamentos. Nas aulas, todos os alunos têm um atestado médico que assegura as condições de saúde mínimas para a prática desportiva.

O Centro Terapêutico de Benavente, com 16 anos de actividade, recebe pacientes de todo o país e das ilhas, e beneficia da experiência de uma equipa de profissionais qualificados, liderados por Nuno Nunes, que além de dirigir a associação dá consultas de medicina interna oriental, faz consultadoria de inner balance & life mentoring e dá aulas de kajukenbo, duas vezes por semana. Nuno Nunes refere que, na parte terapêutica, “o maior desafio tem sido a educação das pessoas” e já há muitas que vêem os serviços como uma alternativa segura. A nível marcial, gostaria que as pessoas olhassem para as artes marciais para além do óbvio, ou seja, que as olhassem como um estilo de vida e não apenas actividade física.