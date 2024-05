José Palma Ramos eleito Provedor do Estudante do Politécnico de Tomar

José Palma Ramos, engenheiro de formação e docente na Escola Superior de Tecnologia de Tomar ao longo de quatro décadas (1983 – 2023), assumiu o cargo de Provedor do Estudante do Politécnico de Tomar (IPT), numa sessão que teve lugar no passado dia 24 de Abril na Sala dos Conselhos do campus de Tomar. O cargo visa defender e promover os direitos e os interesses legítimos dos estudantes do IPT.

Focado nos desafios “sem precedentes – sociais, económicos e ambientais” enfrentados pelo ensino superior, o novo provedor pretende levar a cabo um programa de acção cujas linhas gerais têm como foco a defesa do respeito pelos direitos e interesses legítimos dos estudantes do IPT, a promoção da consciencialização dos estudantes do IPT sobre os seus direitos, a recomendação activa de melhorias das normas funcionais e dos serviços prestados pelo IPT, criação de um website independente com gestão própria e a elaboração do “Regulamento do Provedor do Estudante do IPT”.

“Aproveitar as oportunidades e encontrar soluções será uma responsabilidade partilhada entre todos, com a indispensável participação dos nossos estudantes”, declarou o docente, que diz esperar contribuir activamente para a prevenção e redução do número de abandono escolar dos estudantes. O novo provedor substitui no cargo o docente Horácio Peixeiro.