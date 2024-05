Acção realiza-se na Quinta-feira da Ascensão, 9 de Maio, na sede da AREPA, no Porto Alto.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Recolha de Sangue no Porto Alto

O Instituto Português do Sangue e a Cruz Vermelha Portuguesa promovem uma recolha de sangue na próxima quinta-feira, 9 de Maio, feriado municipal da Quinta-feira da Ascensão, na sede da Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA).

A recolha decorre entre as 15h00 e as 19h00 e podem participar todos os dadores saudáveis com mais de 18 anos e menos de 65 anos. Os voluntários podem também inscrever-se como dadores de medula óssea.

Antes da dádiva os candidatos serão submetidos a um pequeno rastreio com médico e enfermeiro para avaliar se estão reunidas as condições para a dádiva.

“A recolha acontece num momento em que as reservas de sangue nos hospitais estão em níveis preocupantes pelo que se apela à participação de todos os dadores e se incentiva os potenciais novos dadores a fazerem a sua estreia com toda a segurança”, refere a organização.