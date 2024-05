Três detidos em festival de música no concelho de Almeirim

Três pessoas, com idades entre os 20 e os 49 anos, foram detidas, no concelho de Almeirim, por tráfico de estupefacientes, desobediência e posse de arma proibida, informou a GNR. De acordo com esta força policial, as detenções ocorreram nos dias 4 e 5 de Maio, durante a realização de um festival de música e “no âmbito de uma operação especial de prevenção criminal direccionada para a detecção e repressão de ilícitos criminais”.

No decorrer da acção foram constituídos arguidas 14 pessoas por tráfico de estupefaciente e foram apreendidas 817 doses de MDMA; 554 doses de haxixe; 150 doses de cocaína; 97 doses de liamba; oito selos de LSD e 120 euros em numerário. A acção contou com o reforço de militares do Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) da Unidade de Intervenção (UI), da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) e ainda com o apoio da Segurança Social.