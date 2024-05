13 milhões para construir habitação em Alcanena

A Câmara Municipal de Alcanena aprovou o concurso público com valor mais alto de sempre na ordem dos 13 milhões de euros. O investimento destina-se a empreitada de construção de edifícios para habitação colectiva em Alcanena, Vila Moreira, Moitas Venda e Minde.

Na reunião camarária de 24 de Abril foi aprovado o início do procedimento e respectiva abertura de concurso público. A empreitada engloba um total de 107 fogos, distribuídos por loteamentos em diferentes zonas. No loteamento da Zona Norte (Alcanena) estão previstos 32 fogos. Minde tem os loteamentos das Saramagas, estando previstos 28 fogos para as Saramagas Grandes e 21 para as Saramagas Pequenas. Vila Moreira, loteamento do Vale Calado, conta com oito fogos e o loteamento do Sobreiro, em Moitas Venda, com 18.