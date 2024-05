“O Alvitejo” com apoio para fazer obras na sede

Clube de Vale de Figueira vai contar com um apoio da Câmara de Santarém no valor de 5 mil euros para efectuar obras nas paredes da sua sede.

A Câmara de Santarém vai apoiar financeiramente com cinco mil euros (5.000,00 €), o O Centro de Cultura e Desporto “O Alvitejo”, de Vale de Figueira, vai contar com um apoio da Câmara de Santarém no valor de 5 mil euros para efectuar obras nas paredes da sua sede.

A associação tem actividade regular na modalidade de atletismo, dedicando especial atenção ao desporto adaptado, ao BTT e ao Moto TT e tem também uma Secção de Chinquilho. “O Alvitejo” disponibiliza regularmente a sua sede a outras colectividades, com vista à realização de convívios do Agrupamento 1040 dos Escuteiros de Vale de Figueira, do Rancho Folclórico de Vale de Figueira, da Paróquia e do Centro de Dia.