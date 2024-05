Projecto do aeroporto em Santarém apresentado na Assembleia da República

Os promotores do Magellan 500 vão apresentar à Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas e Habitação a sua proposta de construção de um aeroporto de raiz no concelho Santarém.

Os promotores do projecto Magellan 500 vão apresentar à Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas e Habitação a sua proposta de construção de um aeroporto de raiz no concelho Santarém. A audiência está agendada para a tarde desta quinta-feira, 9 de Maio, na Assembleia da República.

“O projecto Magellan 500, desenvolvido por promotores privados, foi desenhado com a colaboração de parceiros nacionais e internacionais de referência, ao longo de três anos, e assenta num conceito de sustentabilidade ambiental e flexibilidade no topo das suas prioridades”, refere o consórcio privado em comunicado.

Tal como tem sido noticiado, o projecto Magellan 500 prevê a construção de um aeroporto de raiz, a norte do concelho de Santarém, financiado exclusivamente por capital privado, executado por fases e escalável, aproveitando as acessibilidades rodo-ferroviárias já existentes, nomeadamente a auto-estrada A1 e a Linha do Norte. “Este projecto promove a coesão territorial, servindo uma população de seis milhões de habitantes”, alega o consórcio, sublinhando que “o aeroporto pode começar a operar com uma primeira pista no prazo de cinco anos e meio, movimentando 10 milhões de passageiros por ano”. O potencial de expansão prevê uma operação até um máximo de três pistas e mais de 100 milhões de passageiros por ano e um terminal logístico de carga de grandes dimensões, sublinham ainda os promotores.