Bemposta está em Ascensão até 12 de Maio

Freguesia do concelho de Abrantes celebra a Quinta-feira de Ascensão com um programa que decorre até domingo, 12 de Maio.

A freguesia de Bemposta, concelho de Abrantes, volta a celebrar a Quinta-feira de Ascensão com um programa que se estende de 9 a 12 de Maio. Os festejos arrancaram hoje, pelas 09h00, com o tradicional peditório ao som da Banda Operária Torrejana e pelas 15h00 vai decorrer a missa solene em honra de Nossa Senhora do Rosário, seguida de procissão. Às 17h30 abre a quermesse e, pelas 21h00, sobre a palco Zé Pedro Sousa com banda.

Na sexta-feira, 10 de Maio, há almoço pelas 12h00 e às 18h30 abre a quermesse. Pelas 21h30 actua a Banda T. No dia seguinte, 11 de Maio, o dia arranca com jogo de futebol (antigas glórias do G.D.B.), pelas 09h30, seguindo-se o almoço ao às 12h00. Nessa noite actua a Banda Estilus e a Ganda Malucos.

Para encerrar os festejos, no domingo, 12 de Maio, volta a haver almoço há mesma hora, abertura da quermesse às 18h30 e a actuação de Élsio Nunes, às 21h30.