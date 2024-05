Café da Sorte da Delta Cafés vai dar mais de seis mil prémios

Basta pedir um café de qualquer uma das marcas do portfólio do Grupo Nabeiro-Delta Cafés num dos estabelecimentos aderentes e utilizar o código da factura na aplicação.

O Grupo Nabeiro-Delta Cafés continua a inovar no café e aposta em novas categorias de produtos, reforçando a sua estratégia de negócio com o objectivo de alcançar o top 10 de marcas de café do Mundo.

Depois do lançamento da máquina Delta Q Rise em 2022, que incorpora um revolucionário sistema de extracção de café invertido, o Grupo Nabeiro-Delta Cafés apresenta a sua estratégia de negócio e os lançamentos previstos para este ano que exploram novos produtos.

No dia oito de Maio arrancou o Café da Sorte, que vai oferecer aos consumidores do canal Horeca mais de 6000 prémios. A iniciativa conta já com mais de vinte mil pontos de venda aderentes de norte a sul do país e para se habilitarem aos prémios, os consumidores apenas têm de pedir um café de qualquer uma das marcas do portfólio do Grupo (Delta Cafés, Camelo, Belíssimo, Cubano e Delta Q) num dos estabelecimentos aderentes, e utilizar o código da factura na app Café da Sorte.

Para além do Café da Sorte, o Grupo apresenta, em linha com as tendências actuais, uma nova proposta de bebida on the go e saudável. O OOTIE, the Real Smoothie, que combina 75% de sumo de fruta com bebida de base vegetal e aveia, sem açúcares adicionados ou glúten que irá estar disponível no mercado no último trimestre do ano.

Do programa de inovação interno MIND, nascem também os Unboring Snacks by qampo. Uma gama de snacks à base de vegetais e leguminosas. Disponível em três variedades, snacks Vegetais, compostas por espinafres, beterraba e cenoura, salgados naturalmente com a Salicórnia qampo; E chips à base de grão-de-bico, um superalimento, em duas versões: “Sour Cream and Onions” e “Tomato and Basil”. Em formato de 85gr e 30gr, com menos 60% de gordura.

Líder no seu segmento em Portugal, com mais de 60 anos de história, presente em 40 países, espalhados por cinco continentes, o Grupo Nabeiro-Delta Cafés está estabelecido em Espanha, França, Suíça Luxemburgo, Angola (Angonabeiro), Brasil e China enquanto, em outros países, o modelo de negócio baseia-se em parcerias com distribuidores locais. Com sede em Campo Maior, conta com cerca de 3.800 colaboradores.

O ano passado teve uma facturação de 500 milhões de euros – contra 460 milhões em 2022 – e espera crescer 12% em 2024 para 560 milhões de euros.

Aos jornalistas, à margem do evento de apresentação das novidades para o ano, que decorreu esta quarta-feira, 8 de Maio, no Lx Factory, em Lisboa, o CEO, Rui Miguel Nabeiro, adiantou que a exportação representou sensivelmente 30% do negócio, com Espanha, Angola e França a figurarem como os três principais mercados do grupo.