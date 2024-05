Depois do MP não ter dado seguimento à queixa apresentada pela Renova, a organização Um Coletivo convida a população a repetir o feito de 2023: passar o Dia da Espiga na nascente do rio que foi vedada há vários anos pela empresa.

Cidadãos de Torres Novas voltam à nascente do Almonda em Dia da Espiga

A organização Um Coletivo voltou a convidar os cidadãos torrejanos para na Quinta-feira de Ascensão, 9 de Maio - dia em que esta publicação sai para as bancas -, visitarem a nascente do rio Almonda e banharem-se naquelas águas vedadas pela Renova. O programa proposto surge após o Ministério Público ter decidido arquivar, por falta de provas, a participação movida por aquela empresa, contra vários cidadãos que passaram a Quinta-feira de Ascensão de 2023 junto à nascente do rio, alegando danos e invasão de propriedade privada.