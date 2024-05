Dança jazz tem ginga e sensualidade

Movimentos enérgicos, saltos, uso das mãos e sensualidade são características da dança jazz. O MIRANTE esteve à conversa com a professora de dança, Joana Bastos, que dá aulas em Vila Franca de Xira, a pretexto do Dia Internacional do Jazz.

A dança jazz tem um percurso de altos e baixos. Houve um grande interesse há uns anos e havia pessoas com vontade de aprender a dançar. Depois o hip hop começou a ganhar fama e os jovens começaram a copiar as danças coreografadas que apareciam nos videoclipes. Agora, as danças clássicas estão a retomar e o jazz pode vir a ganhar novo fôlego, explica Joana Bastos, professora de dança de Vila Franca de Xira. “A dança jazz tem saltos, é enérgica e temos de estar sempre a sorrir. Usa muito as mãos, o termo técnico é jazz hands, que advém da sua origem africana. Os sons são ritmados e não deixam que haja momentos mortos. Os movimentos têm ginga e puxam pela sensualidade”.