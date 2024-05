Doente de AVC esperou nove horas para ser atendido no Hospital de VFX

Um doente de AVC esperou mais de nove horas para ser visto por um médico no Hospital de Vila Franca de Xira. Filha de José Mateus não se conforma com a situação, que diz ser recorrente em dias de normal afluência ao serviço de urgência.

José Mateus deu entrada no Hospital de Vila Franca de Xira às 04h10 da madrugada de domingo, 28 de Abril, com sinais de confusão mental e sem conseguir falar, depois de já ter sofrido três acidentes vasculares cerebrais, um deles iniciado com sintomatologia semelhante. O idoso, de 83 anos, foi triado com pulseira amarela (urgente), mas acabou por ter de esperar mais de nove horas para ser observado por um médico, já depois das nove da manhã. A alta, após ter recebido um diagnóstico de infecção respiratória, foi-lhe dada pelas 17h00.