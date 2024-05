Ministro regressou a Santa Margarida para prometer medidas para as Forças Armadas

O ministro da Defesa, Nuno Melo, afirma que o Governo está a trabalhar num pacote legislativo que apresentará em breve para dar resposta às prioridades identificadas, no final de um exercício militar em que elogiou "prontidão e eficácia" do Exército. Sem precisar de que forma serão concretizados, Nuno Melo elencou que as prioridades são a “dignificação das Forças Armadas (FA), a necessidade de dar melhores condições no que tem a ver com o recrutamento e a retenção dos militares nas FA, e também os antigos combatentes”.

O ministro da Defesa esteve no Campo Militar de Santa Margarida, no concelho de Constância, para assistir ao exercício final com fogos reais do Orion 24, que envolve desde 29 de Abril mais de 1400 militares oriundos de quatro países da NATO, sendo o maior exercício anual conduzido pelo Exército Português. Lembrando que foi no Campo Militar de Santa Margarida que fez a sua primeira semana de campo, enquanto cadete da Escola Prática de Cavalaria de Santarém, Nuno Melo elogiou o grau de “prontidão e eficácia” do Exército Português, no final do exercício internacional Orion 24, apontando como essencial a interoperabilidade entre os países da NATO.

Segundo destacou o governante, as Forças Armadas, “com aquilo que têm à disposição neste momento, são um exemplo extraordinário de eficácia e de prontidão”. Questionado sobre as necessidades e prioridades identificadas nas FA e o que está a ser feito para as resolver, Nuno Melo disse ainda “não ser possível fazer num mês o que não foi feito em oito anos”.