Bombeiros de Castanheira celebraram aniversário com recados para quem governa

Comandante e presidente da direcção dos Bombeiros de Castanheira do Ribatejo aproveitaram a cerimónia do 48º aniversário para criticar a inexistência de uma equipa de intervenção permanente, ordenados baixos e o desinteresse das empresas em apoiar a associação.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo, Bartolomeu Castro, disse no domingo, 5 de Maio, durante a sessão solene do 48º aniversário da associação humanitária, que “há muito que vem sendo uma necessidade aumentar” a equipa profissionalizada da corporação e ter uma “equipa de intervenção permanente ao dispor da população”.

“Passados mais de 10 anos da reorganização administrativa das freguesias, nada mudou. Trago o assunto para relembrar que tudo o que estava ao nosso alcance foi feito”, disse. Além das mudanças administrativas, sublinhou, “as mudanças físicas do território são uma realidade, mas continua tudo na mesma.